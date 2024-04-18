Siirt'te tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü Siirt'te tarlasını sürerken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

DHA

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde tarlasını sürmek isteyen Zeki Sezgin'in kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Sezgin, devrilen traktörün altında kalırken bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Sezgin, traktörün altından çıkarılıp ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Sezgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sezgin'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)