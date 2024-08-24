Siirt'te yolcu otobüsünden 40 kilo uyuşturucu çıktı Siirt'ten İzmir'e gittiği belirlenen yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, bagajda bulunan emanet bavulda 40 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

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AA

Güvenlik güçleri zehir tacirlerine geçit vermiyor...

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

40 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Çalışma kapsamında yolcu otobüslerini de kontrol eden ekipler, Siirt-İzmir seferini yapan bir otobüsü durdurdu.

Otobüsün emanet bölümünde bulunan ve narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği bavulda yapılan aramada, 40 kilogram kubar esrar bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bavulu otobüse teslim ettiği belirlenen B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)