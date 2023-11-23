Siirt'teki maden göçüğü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İHA
Siirt'te korku dolu anlar yaşandı.
Şirvan ilçesinde bulunan Maden köyündeki özel bir bakır madeninde göçük meydana geldi.
Göçük sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
1 işçi 2 mühendis öldü
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada göçükte 1 işçi ve 2 mühendisin hayatını kaybettiğini, ekiplerin çalışmaları sonucunda 2 kişinin göçük altından çıkarıldığını söyledi.
Yaralı işçilerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.
3 kişi gözaltına alındı
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde Y.K., A.T. ve D.A. adlı şahıslar gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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