Siirt'teki maden göçüğü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı
İHA

Siirt'te korku dolu anlar yaşandı.

Şirvan ilçesinde bulunan Maden köyündeki özel bir bakır madeninde göçük meydana geldi.

Göçük sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

1 işçi 2 mühendis öldü

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada göçükte 1 işçi ve 2 mühendisin hayatını kaybettiğini, ekiplerin çalışmaları sonucunda 2 kişinin göçük altından çıkarıldığını söyledi.

Yaralı işçilerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

3 kişi gözaltına alındı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Y.K., A.T. ve D.A. adlı şahıslar gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)