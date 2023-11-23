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Siirt'teki maden göçüğü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Siirt'teki maden göçüğü ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı Şirvan ilçesindeki özel bir bakır madeninde 3 kişinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.