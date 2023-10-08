DHA
Siirt'in Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde panik anları yaşandı.
İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
4 kişi yaralandı
Kavgada Mervan T. bıçakla, ismi öğrenilemeyen 3 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
O anlar kamerada
Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, bazı şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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