DHA

Siirt'in Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde panik anları yaşandı.

İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

4 kişi yaralandı

Kavgada Mervan T. bıçakla, ismi öğrenilemeyen 3 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

O anlar kamerada

Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, bazı şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

Siirt'te taş, sopa ve bıçaklı kavga: 4 yaralı #1

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)