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    Silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldıran maganda

    Olay çıkardıktan sonra silahını kontrol etmek için gelen polisleri kaydettiren Gökhan Göz hakkında işlem başlatıldı.
    • DHA
    • 07.02.2022 - 21:30
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 21:31
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    Silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldıran maganda

    İstanbul'un Şile ilçesinde dün saat 02.00 sıralarında restoranda oturan iş adamı Gökhan Göz silahını diğer müşterilere göstererek olay çıkardı.

    Durum polise bildirildi.

    Restorana gelen polis, şüpheliyi dışarı çıkardı.

    Silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldıran maganda VİDEO

    SİLAHI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDETTİRDİ

    Ekipler, Gökhan G.'nin silahını ve ruhsatını kontrol etmek istedi.

    Bunun üzerine şüpheli, o anları yanındaki bir kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.

    Görüntülerde kameraya bir süre konuşan şüphelinin daha sonra silahını polise verirken yere düşürdüğü görülüyor.

    ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

    Şüphelinin ruhsatlı silahı ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gökhan G. hakkında, "Silah Teşhiri", "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

    Silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldıran maganda #1

    Silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldıran maganda #2


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