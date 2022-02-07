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- Silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldıran maganda
Silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldıran maganda
- DHA
- 07.02.2022 - 21:30
- Güncelleme : 07.02.2022 - 21:31
İstanbul'un Şile ilçesinde dün saat 02.00 sıralarında restoranda oturan iş adamı Gökhan Göz silahını diğer müşterilere göstererek olay çıkardı.
Durum polise bildirildi.
Restorana gelen polis, şüpheliyi dışarı çıkardı.
Silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldıran maganda VİDEO
SİLAHI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDETTİRDİ
Ekipler, Gökhan G.'nin silahını ve ruhsatını kontrol etmek istedi.
Bunun üzerine şüpheli, o anları yanındaki bir kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.
Görüntülerde kameraya bir süre konuşan şüphelinin daha sonra silahını polise verirken yere düşürdüğü görülüyor.
ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Şüphelinin ruhsatlı silahı ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gökhan G. hakkında, "Silah Teşhiri", "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.