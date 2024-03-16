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Silahlı saldırıya uğradı! Çorum’da ayaklarından vurulan gencin bacakları ampute edildi

Silahlı saldırıya uğradı! Çorum’da ayaklarından vurulan gencin bacakları ampute edildi Çorum'da Kale Mahallesi Şehit Şükrü Öngün Parkı’nda bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından ayaklarından pompalı tüfekle vurulan gencin, kaldırıldığı hastanede iki bacağının da ampute edildiği öğrenildi.