Şile'de çöplerini bırakanlara anonslu uyarı: Size yakışmadı

Havaların ısınmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti...
Yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dolup taşan Şile Uzunkum Plajı, vatandaşların çöplerini bırakması sonucu adeta çöp yığınına döndü.
CANKURTARAN TEPKİ GÖSTERDİ
Gün boyunca görev yapan cankurtaran Cevdet Tokdemir, çöplerini plajda bırakıp giden vatandaşlara tepki gösterdi.
"PİSLİĞİ BIRAKIP GİTTİNİZ SİZE YAKIŞMADI"
Çevre kirliliğine karşı vatandaşlara anonsla çağrıda bulunan Tokdemir, "Yediniz, içtiniz, tatilinizi yaptınız. Ama o pisliği bırakıp gittiniz, size yakışmadı" dedi.