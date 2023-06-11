İHA

Motosiklet kazalarının sonu gelmiyor.

Dikkat dağınıklığı, kural ihlali ve özellikle aşırı hız kazaları de beraberinde getiriyor.

Bu kez olayın adresi ise İstanbul'un Şile ilçesi.

Teke köyü yolunda önceki ay yaşanan olayda gezintiye çıkmak isteyen Zafer Yılmaz, motosikletiyle yola koyuldu.

Motosikletli köy yolunda seyrettiği esnada bir virajı dönmek istedi.

Ancak motosikletin gidon hakimiyetini kaybeden Yılmaz, yere düşerek metrelerce sürüklendi.

Kazadan Yılmaz hafif sıyrıklarla kurtulurken, motosikleti ise ağaca çarparak hasar aldı. Kazayı gören çevredeki sürücüler koşarak Yılmaz’ın yanına geldi.

El birliği ile motosiklet kaldırılırken, Yılmaz bir süre kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayı anlatan Zafer Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Hafta sonu genelde motosiklet sürücüleri bu yolu tercih ederler. Ben ise virajda biraz sınırları zorladım. 80 km hızla giderken motosikleti fazla yatırdığım için ayak koyduğumuz pack kısmı yere sürttü. Tahminimce bu nedenden dolayı lastiklerden bir tanesi bıraktı ve düştüm. Motosiklet bu süratle düşerken orada bulunan ağaca vurdu. Ben ise ağacın yanına takla atarak düştüm. Ağaca çarpan motosiklet değil de ben olsaydım muhtemelen ağaca çarpan bütün kemiklerim kırılırdı. Bu şiddetli kazayı çok ufak sıyrıklarla atlattığım için şanslıyım.