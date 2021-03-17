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    Silivri'de bekçi ile hırsızlar arasında kovalamaca

    Bir iş yerini hedef alan 5 hırsız, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 12:06
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    Silivri'de bekçi ile hırsızlar arasında kovalamaca

    Silivri'nin Yeni Mahalle Ali İhsan Türkkan Caddesi'ndeki bir alışverişi merkezinin elektronik mağazasını soymak isteyen 5 hırsız ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.

    ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

    Otomobillerine binmeye çalışan şüphelilerden H.A. yakalanırken, diğer 4 şüpheli kayıplara karıştı. Gözaltına alınan H.A.'nın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 7 ayrı suçtan firar olarak arandığı tespit edildi. H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

    Silivri'de bekçi ile hırsızlar arasında kovalamaca

    Silivri de bekçi ile hırsızlar arasında kovalamaca #1

    Silivri de bekçi ile hırsızlar arasında kovalamaca #2

    Silivri de bekçi ile hırsızlar arasında kovalamaca #3

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