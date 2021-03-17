Bir iş yerini hedef alan 5 hırsız, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Silivri'nin Yeni Mahalle Ali İhsan Türkkan Caddesi'ndeki bir alışverişi merkezinin elektronik mağazasını soymak isteyen 5 hırsız ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Otomobillerine binmeye çalışan şüphelilerden H.A. yakalanırken, diğer 4 şüpheli kayıplara karıştı. Gözaltına alınan H.A.'nın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 7 ayrı suçtan firar olarak arandığı tespit edildi. H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

Silivri'de bekçi ile hırsızlar arasında kovalamaca