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- Silivri'de bekçi ile hırsızlar arasında kovalamaca
Silivri'de bekçi ile hırsızlar arasında kovalamaca
Bir iş yerini hedef alan 5 hırsız, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.
- DHA
- 17.03.2021 - 11:59
- Güncelleme : 17.03.2021 - 12:06
Silivri'nin Yeni Mahalle Ali İhsan Türkkan Caddesi'ndeki bir alışverişi merkezinin elektronik mağazasını soymak isteyen 5 hırsız ile bekçiler arasında kovalamaca yaşandı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI
Otomobillerine binmeye çalışan şüphelilerden H.A. yakalanırken, diğer 4 şüpheli kayıplara karıştı. Gözaltına alınan H.A.'nın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 7 ayrı suçtan firar olarak arandığı tespit edildi. H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.
Silivri'de bekçi ile hırsızlar arasında kovalamaca