Oyun oynayan çocuklar arasında çıkan kavgada, ailelerin olaya müdahil olması ortalığı kızıştırdı.

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Siteleri mevkiinde bir site içerisinde oynayan çocuklar, bilinmeyen nedenle kavgaya tutuştu.

Kavgaya, sesler üzerine bölgeye giden aileler de dahil oldu.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR

Aile fertlerinden biri eline aldığı terliği fırlatırken, başka bir kadın ise sopa ile saldırdı. Bir süre sonra tekme ve yumruklar da havada uçuştu.

Yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri’de çocukların kavgasına aileler de karıştı