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    Silivri'de çocukların kavgasına aileler de karıştı

    Oyun oynayan çocuklar arasında çıkan kavgada, ailelerin olaya müdahil olması ortalığı kızıştırdı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 10:39
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    Silivri'de çocukların kavgasına aileler de karıştı

    İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Siteleri mevkiinde bir site içerisinde oynayan çocuklar, bilinmeyen nedenle kavgaya tutuştu.

    Kavgaya, sesler üzerine bölgeye giden aileler de dahil oldu.

    ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTILAR

    Aile fertlerinden biri eline aldığı terliği fırlatırken, başka bir kadın ise sopa ile saldırdı. Bir süre sonra tekme ve yumruklar da havada uçuştu.

    Yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Silivri’de çocukların kavgasına aileler de karıştı

    Silivri de çocukların kavgasına aileler de karıştı #1

    Silivri de çocukların kavgasına aileler de karıştı #2

    Silivri de çocukların kavgasına aileler de karıştı #3

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