Silivri'de gazetecilerin bulunduğu tekne yan yattı

İstanbul Silivri’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Silivri Limanı’nda resmi tören gerçekleştirildi. Sabah saat 10.30’da Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve diğer protokol üyelerinin denize açılarak deniz şehitleri anısına çelenk bırakmasıyla devam etti.

GAZETECİLERİN BULUNDUĞU TEKNE YAN YATTI

Töreni denizden takip eden basın mensupları, kendileri için hazırlanan tekneye bindi. Ancak, teknede iddiaya göre aşırı hız nedeniyle dengesizlik yaşandı ve tekne yan yatma tehlikesi geçirdi. Neyse ki tekne batmadan ve herhangi bir yaralanma olmadan olay atlatıldı. Panik yaşayan gazetecilerin kaptana yavaşlaması yönündeki uyarıları ise kameralar tarafından kaydedildi.