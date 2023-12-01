Silivri'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı

İHA
İstanbul'un Silivri ilçesinde feci bir kaza yaşandı.
Gazitepe-Kadıköy kavşağında fabrika işçilerini taşıyan minibüs, henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak tarla içerinde takla atarak durdu.
İşçiler yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan 12 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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