Silivri'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı
İHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde feci bir kaza yaşandı.

Gazitepe-Kadıköy kavşağında fabrika işçilerini taşıyan minibüs, henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak tarla içerinde takla atarak durdu.

İşçiler yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 12 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)