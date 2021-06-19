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    Silivri'de ölü yengeçler sahile vurdu

    Onlarca ölü yengeçin sahil kıyılarına vurması vatandaşları tedirgin ederken, ölümlerin müsilaj kaynaklı olabileceği belirtildi.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 13:30
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    Silivri'de ölü yengeçler sahile vurdu

    Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj Silivri açıklarında da görülüyor.

    Silivri Mimar Sinan Mahallesi Kumsal mevkiinde onlarca ölü yengeç vurması tedirginliğe neden oldu.

    "BU SENE ÇOK FAZLA GÖRÜLDÜ"

    Ölümlerin yaşandığı alana yakın tesis işleten Hüsnü Yaşar, "Eskiden yengeç ölümleri yoktu. Deniz dibinde ne varsa artık yengeç ölümleri çok fazla oldu bu sene. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediyesi burada temizlik ve bakımları gerçekleştiriyorlar.  Burada daha önce böyle bir görüntü görmedik, 20 senedir burada yaşıyorum" dedi.

    Öte yandan Silivri açıklarında balık tutan bazı balıkçıkların ağlarını deniz salyası kapladığı görüldü.

    Silivri'de ölü yengeçler sahile vurdu VİDEO

     

    Silivri de ölü yengeçler sahile vurdu #1

    Silivri de ölü yengeçler sahile vurdu #2

    Silivri de ölü yengeçler sahile vurdu #3

    Silivri de ölü yengeçler sahile vurdu #4

    Silivri de ölü yengeçler sahile vurdu #5

    Silivri de ölü yengeçler sahile vurdu #6

    Silivri de ölü yengeçler sahile vurdu #7

    Silivri de ölü yengeçler sahile vurdu #8

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