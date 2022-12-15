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    Silivri'de saplantılı aşık dehşeti: Eski sevgilisinin babasını öldürdü

    20 yaşındaki genç, eski kız arkadaşının babasını anaokulu önünde bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı yakalanırken, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 15.12.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 14:53
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    Silivri'de saplantılı aşık dehşeti: Eski sevgilisinin babasını öldürdü

    İstanbul’un Silivri ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Murat Özkazan, dün eski kız arkadaşının annesinin çalıştığı 1 Kasım Caddesi’ndeki anaokulunun önüne gidip beklemeye başladı.

    Bu sırada Özkazan'ın eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün, eşini almak için anaokulunun önüne geldi.

    Defalarca bıçakladı

    46 yaşındaki Ergün'ü fark eden Özkazan, otomobile doğru yaklaştı.

    Kapıyı açan Özkazan, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla baba Ayhan Ergün'ü defalarca kez bıçakladı.

    Ergün, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, Murat Özkazan ise olay yerinden uzaklaştı.

    Silivri'de saplantılı aşık dehşeti: Eski sevgilisinin babasını öldürdü ViDEO

    Silivri de saplantılı aşık dehşeti: Eski sevgilisinin babasını öldürdü #1

    Çevredekiler fark etti

    Bir süre sonra otomobilde hareketsiz yatan Ergün'ü fark eden çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bunun üzerine polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

    Silivri de saplantılı aşık dehşeti: Eski sevgilisinin babasını öldürdü #2

    Psikiyatri tedavisi aldı

    Yapılan incelemelerde Ergün'ün aracına bir kişinin yaklaştığını ve kapıyı açtığını tespit eden polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Murat Özkazan'ın Ergün'ün kızının eski erkek arkadaşı olduğunu da öğrenen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Saplantılı olduğu belirtilen Özkazan'ın daha önce de psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi.

    Silivri de saplantılı aşık dehşeti: Eski sevgilisinin babasını öldürdü #3

    Cinayet anı kamerada

    Bu arada cinayet anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde şüpheli Özkazan'ın Ergün'ün aracına yürüdüğü, kapıyı açıp içeriye doğru eğildiği daha sonra da aracın yanından uzaklaştığı anlar görüldü.

    Silivri de saplantılı aşık dehşeti: Eski sevgilisinin babasını öldürdü #4


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