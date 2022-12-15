Silivri'de saplantılı aşık dehşeti: Eski sevgilisinin babasını öldürdü

20 yaşındaki genç, eski kız arkadaşının babasını anaokulu önünde bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı yakalanırken, cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Silivri ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Murat Özkazan, dün eski kız arkadaşının annesinin çalıştığı 1 Kasım Caddesi’ndeki anaokulunun önüne gidip beklemeye başladı.

Bu sırada Özkazan'ın eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün, eşini almak için anaokulunun önüne geldi.

Defalarca bıçakladı

46 yaşındaki Ergün'ü fark eden Özkazan, otomobile doğru yaklaştı.

Kapıyı açan Özkazan, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla baba Ayhan Ergün'ü defalarca kez bıçakladı.

Ergün, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, Murat Özkazan ise olay yerinden uzaklaştı.

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Çevredekiler fark etti

Bir süre sonra otomobilde hareketsiz yatan Ergün'ü fark eden çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

Psikiyatri tedavisi aldı

Yapılan incelemelerde Ergün'ün aracına bir kişinin yaklaştığını ve kapıyı açtığını tespit eden polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Murat Özkazan'ın Ergün'ün kızının eski erkek arkadaşı olduğunu da öğrenen polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Saplantılı olduğu belirtilen Özkazan'ın daha önce de psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi.

Cinayet anı kamerada

Bu arada cinayet anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şüpheli Özkazan'ın Ergün'ün aracına yürüdüğü, kapıyı açıp içeriye doğru eğildiği daha sonra da aracın yanından uzaklaştığı anlar görüldü.