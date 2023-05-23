Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu Değirmenköy mevkiinde toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan kadın ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat, İstanbul'da yaşıyordu. İddiaya göre 2.5 yıl önce anne ve iki çocuğu, şüpheli bir şekilde kayboldu. Demirci ve çocuklarının bulunması için ailesi bir televizyon programına katıldı. 'En son Silivri'de görüldü' iddiası Programda Sevgi Demirci ve çocuklarının son görüldüğü yerin Silivri'de olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine jandarma ekipleri Silivri'de arama çalışması başlattı. Ekipler, Silivri Değirmenköy mevkiindeki yeşil alanda kazı çalışması yaptı. 3 ceset bulundu Yapılan kazıda toprağa gömülü şekilde 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci, oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat'a ait olduğu düşünülüyor. Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.