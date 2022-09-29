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- Silivri'de traktör ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Silivri'de traktör ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Büyükçavuşlu mevkisinde aynı istikamette ilerleyen kamyon ile traktör çarpıştı. Bu etkiyle devrilen traktördeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 29.09.2022 - 16:11
- Güncelleme : 29.09.2022 - 16:24
Avrupa Otoyolu Silivri mevkisinde trafik kazası yaşandı.
Büyükçavuşlu bölgesinde Çerkezköy istikametine ilerleyen kamyon ile aynı istikametteki traktör çarpıştı.
Traktördeki 2 kişi yaralandı
Şiddetli çarpışma sonrası devrilen traktördeki sürücü Besim Umur ve annesi Sevdiye Umur yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayvanlar zarar görmedi
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında traktöre bağlı römorkta bulunan küçükbaş hayvanlar ise zarar görmedi.