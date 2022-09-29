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    Silivri'de traktör ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

    Büyükçavuşlu mevkisinde aynı istikamette ilerleyen kamyon ile traktör çarpıştı. Bu etkiyle devrilen traktördeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 29.09.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 16:24
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    Silivri'de traktör ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

    Avrupa Otoyolu Silivri mevkisinde trafik kazası yaşandı.

    Büyükçavuşlu bölgesinde Çerkezköy istikametine ilerleyen kamyon ile aynı istikametteki traktör çarpıştı.

    Traktördeki 2 kişi yaralandı

    Şiddetli çarpışma sonrası devrilen traktördeki sürücü Besim Umur ve annesi Sevdiye Umur yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Hayvanlar zarar görmedi

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sırasında traktöre bağlı römorkta bulunan küçükbaş hayvanlar ise zarar görmedi.

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