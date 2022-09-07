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- Silivri'de uçurumdan düşen kadın kurtarılamadı
Silivri'de uçurumdan düşen kadın kurtarılamadı
Aşıklar Tepesi'nde bir kadının uçurumdan düştüğünü fark eden vatandaş ekiplere bildirdi. Olay yerinden çıkarılarak hastaneye götürülen 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
- 07.09.2022 - 09:42
- Güncelleme : 07.09.2022 - 10:18
Silivri'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.
Aşıklar Tepesi'nde yaşanan olayda, bir kadının uçurumdan düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi.
46 yaşındaki kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Adrese ulaşan ekipler, deniz tarafından ilerleyerek düşen kadının 46 yaşındaki F.A. olduğunu belirledi.
Bulunduğu yerden çıkarılan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Genç kadının ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemeyle tespit edilecek.