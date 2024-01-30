Silivri'de yağmur sonrası dere taştı: Yollar yine göle döndü 2 ay arayla su baskının yaşandığı bölgede göle dönen yollar drone ile havadan da görüntülendi. Vatandaşlar, belediye ekiplerine "Dereleri ıslah etmediler. Temizlik yapılıyor sadece başka bir şey yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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İHA

CHP yönetimindeki bir bölgede daha hizmet yetersizliği bölge halkını mağdur etti.

Adres İstanbul'un Silivri bölgesi...

29 Kasım 2023 tarihinde Kula Deresi’nin taşması sonucu Altınorak Sitesi’ni su bastı.

Evleri su bastı

Büyük bir krizin yaşandığı bölgede, 2 ay sonra bir kez daha su taşkını yaşandı. Yollar göle dönerken bölgede çoğu yazlık olarak kullanılan evlerin bahçeleri de su doldu.

Birçok vatandaşın, evlerini su basmaması için kapı önlerine kum torbaları ile tedbir aldıkları görüldü.

Sular ara sokaklardan aktı

Belediye ekipleri bölgeye çok sayıda vidanjör gönderdi. Ara sokaklarda akan sular ise drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan bölgede su basmasını engellemek amacıyla 2 yıl önce İSKİ tarafından, Çamurlu Deresi Hidrolik Projesi'nin iptal edildiği öğrenildi.

"Seçimlerden dolayı belki yaparlar diye düşünüyorum"

Bölgede oturan bir vatandaş duruma tepki göstererek, “Belediye dereleri ıslah etmediği için bu durum devam ediyor. Seçimlerden dolayı belki yaparlar diye düşünüyoruz. Belediye çalışmadığı ve ıslah etmediği için su basması olmaz diye düşünüyorum. Dereleri ıslah etmediler. Temizlik yapılıyor sadece başka bir şey yok.” dedi.

"2 alttaki evin bahçesine su bastı"

Durumla ilgili konuşan Raci Görür isimli bir diğer vatandaş ise “Buranın kaderi gibi gözüküyor ama aslında değil. Buraya kanal yapacaklardı ama neden dolayı ertelendi şimdi de seçim zamanı galiba hiç yapmayacaklar öyle görülüyor. Bazı evlerde sorun var. 2 alttaki evin bahçesine su bastı. Burada çalışıyorlar ama bir hayli kurtardılar.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)