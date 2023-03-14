Silivri'deki felçli hasta ambulans uçakla taşındı Felç hastası olan Behice Öztürk, rahatsızlandı. Farklı bir hastaneye nakli gereken Öztürk, ambulans uçakla nakledildi.

İstanbul Silivri Çayırdere Mahallesi’nde yaşayan Behice Öztürk isimli yaşlı kadın, rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları kadının felç geçirdiğini belirledi.

Nakline karar verildi

Bunun üzerine tam teşekkürlü bir hastaneye naklinin yapılması gerektiğine karar verildi.

Ambulans uçakla taşındı

112 komuta merkezinden havalanan Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri, Çayırdere Mahallesi’ndeki futbol sahasına iniş yaptı.

Hastaya gerekli müdahale yapan ekip, daha sonra hastayı tedavisinin devamı için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakli için helikoptere taşıdı.