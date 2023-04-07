Sinan Akçıl, Osmaniye'de depremzedelerle buluştu Şarkıcı Sinan Akçıl, Osmaniye’de çadır kentte depremzedeleri ziyaret etti. Akçıl, çocuklarla oyunlar oynayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

6 Şubat deprem felaketinden sonra yaralar sarılıyor.

Evlerini kaybedenler için kurulan konteyner kentlerde, depremin travmalarını ortadan kaldırmak, moralleri yükseltmek için birçok etkinlik düzenleniyor.

Ünlüler de buraları ziyaretleri ile depremzedelere moral veriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'GSB Hep Yanında' sloganıyla yürütülen proje çerçevesinde şarkıcı Sinan Akçıl, Osmaniye’de depremzedelerle bir araya geldi.

Sohbet edip fotoğraf çektirdi

Akçıl, ziyaret ettiği Hokey Sahası Çadır Kent ve Karaçay Konteyner Kenti'nde vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Çocuklarla oyunlar oynayan Akçıl daha sonra Kayı Boyu Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek, yemek dağıtıp, orucunu açtı. Akçıl, Vali Erdinç Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile birlikte çocuklara oyuncak dağıtıp, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.