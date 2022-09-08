Sınırda kaçak bal operasyonu: Yakıt deposundan kestane balı çıktı

Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan çalışmalarda, toplam 529 kilo 600 gram kaçak kestane balı ele geçirildi. Tırlardan birinin yakıt deposunun tamamında bal olduğu belirlendi.

Kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı'nda 5 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında kaçak yollarla ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenen toplam 529 kilo 600 gram kestane balı ele geçirildi.

DHA’nın haberine göre; balın 302 kilo 900 gramlık bölümü, 3 tırın yakıt depolarından çıktı.

Tırın çekici ve dorse kısımlarında şüpheli yoğunluk tespit edildi

Ticaret Bakanlığı'ndan, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; Sarp Gümrük Kapısı'na Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı araç, risk analizi sonucu X-ray tarama cihazına sevk edildi.

Aracın bagaj bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine yapılan detaylı aramada, eşyaların arasına gizlenen 4 bidon halinde, 157 kilo 200 gram kestane balı ele geçirildi. İkinci operasyonda ise yine X-ray taramasına alınan tırın çekici ve dorse kısımlarında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan aramada çekicinin yan dolaplarına ve dorse içine gizlenen 10 bidon halinde 69 kilo 500 gram kestane balı ele geçirildi.

Yakıt deposunun, kestane balı ile doldurulduğu belirlendi

Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan başka tırın yakıt deposunda yine şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Yapılan incelemede, aracın yakıt deposunun tamamında kestane balı olduğu tespit edildi. Depoda bulunan 90 kilo 700 gram kestane balına el konuldu.

Silecek suyu deposu, yakıt deposuna dönüştürüldü

Tırın yakıt ihtiyacının ise silecek suyu deposunda bulunan özel tertibat ile sağlandığı tespit edildi. Ülkeye giriş yapan başka 2 tırın daha yakıt depolarının kestane balı ile dolu olduğu belirlendi.

Bu 2 tırın depolarında da toplam 212 kilo 200 gram kestane balı ele geçirildi.

Sağlıksız ve uygunsuz koşullarda ülkeye sokularak piyasaya sürülmek istenen toplam 529 kilo 600 gram ağırlığındaki kestane balına el konuldu.