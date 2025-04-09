Sinoplu vatandaş heyelan mağduru: Bir yıldır sesimi duyan yok

İHA

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Hürremşah köyü Eşeli Mahallesi’nde yaşayan Dursun Öztürk, yaklaşık bir yıl önce meydana gelen heyelanın ardından toprak yığınlarının kaldırılmaması nedeniyle mağdur olduğunu dile getirdi. Öztürk, yaşadığı sorunla ilgili tüm yetkili kurumlara başvurmasına rağmen bir çözüm elde edemediğini söyledi.

Heyelanın ahırının hemen üst kısmında oluştuğunu ifade eden Dursun Öztürk, sorunun kaynağının sürekli patlayan su boruları olduğunu iddia etti.

2024 yılında ahırımın üst tarafında toprak kayması oldu. Hemen kaymakamlığa dilekçeyle başvurdum. Valilikten AFAD’a, özel idareden CİMER’e kadar her yere durumu bildirdim ama hala somut bir adım atılmadı.

diyen Öztürk, su borularının sürekli patlamasının toprağın kaymasına neden olduğunu öne sürdü.

Heyelanın her geçen gün ahırına daha da yaklaştığını belirten Öztürk, “Toprak kütlesi giderek yaklaşıyor. Ahırım tehdit altında. En azından bu birikintilerin kaldırılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum.” diyerek çağrıda bulundu.

AFAD: "GENEL HAYATI ETKİLEYEN BİR AFET DEĞİL"

Öztürk’ün CİMER üzerinden yaptığı başvuru sonrası bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, hazırladıkları tutanakta şu ifadelere yer verdi:

Sinop ili Erfelek ilçesi Hürremşah köyü Eşeli Mahallesi'nde bulunan 101/281 ve 101/280 nolu parsellerde, Dursun Öztürk’e ait ahırın güney cephesinde kuzey yönlü bir heyelan oluştuğu tespit edilmiştir. Heyelanın ahıra ulaştığı ancak herhangi bir yapısal zarar vermediği gözlemlenmiştir. En yakın konutun ahıra yaklaşık 30 metre mesafede yer aldığı ve heyelanın bu konutu etkilemediği anlaşılmıştır. Bu nedenle, yaşanan toprak kaymasının genel hayatı etkileyici boyutta olmadığı ve 7269 sayılı yasa kapsamında müdahale edilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Ancak Dursun Öztürk, toprağın her geçen gün daha fazla kaydığını ve oluşabilecek zararların göz ardı edilmemesi gerektiğini savunarak, yetkililere bir kez daha seslendi:

“Ahırım zarar görmeden ve daha büyük bir tehlike yaşanmadan bu sorunun çözülmesini istiyorum.”