Sinop'ta berber dükkanına silahlı saldırı

Sinop’un Ayancık ilçesinde, merkezde bulunan bir berber dükkanına motosikletle gelen iki kişi saldırdı. Zanlılardan biri iş yerine girerek berber M.Y.’ye ateş açtı, ardından dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte kaçtı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BERBER YARALANDI, SALDIRGAN KAÇTI

Saldırıda yaralanan M.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma ve çalışmalarını sürdürüyor.