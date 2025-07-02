Sinop'ta el freni çekilmeyen otomobil evin boşluğuna düştü

Sinop'un Ayancık ilçesi Çaylıoğlu köyüne misafirliğe gelen ve yurt dışından geldiği öğrenilen sürücü, evin önünde durarak bagajdan eşya almak için araçtan indi.

Bu sırada el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı, rampada hareket ederek evin ara boşluğuna düştü.

EKİPLER ÇIKARDI

Araçta bulunan iki kişi, çevredeki vatandaşların yardımı ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.

MADDİ HASAR YAŞANDI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve evde maddi hasar meydana geldi.