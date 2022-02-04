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    Sinop'ta iki aile arası kavga: 2 ölü

    Durağan ilçesinde amca ve yeğeni ve bir başka şahıs arasında kavga çıktı. Şahıs tarafından vurulan amca ve yeğen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 14:23
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    Sinop'ta iki aile arası kavga: 2 ölü

    Sinop'un Durağan ilçesinde aileler arasında çıkan kaos feci sonuçlandı.

    Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan İbrahim K. ve amcası Şerafettin K. ile Tuncay D. arasında bilinmeyen sebeple kavga başladı

    KOMŞULARDAN TEKME TOKAT DAYAK YEDİ

    Kavgada Tuncay D., amca ve yeğeni tabancayla vurdu. Tuncay D. ise diğer komşular tarafından yakalanıp darbedilerek yaralandı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralılar, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan İbrahim K. ve Şerafettin K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Tuncay D. ise ilk müdahalesinin ardından önce Durağan 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne, oradan ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Sinop ta iki aile arası kavga: 2 ölü #1

    Sinop ta iki aile arası kavga: 2 ölü #2


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