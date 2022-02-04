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Sinop'ta iki aile arası kavga: 2 ölü

Sinop'ta iki aile arası kavga: 2 ölü

Durağan ilçesinde amca ve yeğeni ve bir başka şahıs arasında kavga çıktı. Şahıs tarafından vurulan amca ve yeğen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.