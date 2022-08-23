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- Sinop’ta, iş yerine silahlı saldırı anları kamerada
Sinop’ta, iş yerine silahlı saldırı anları kamerada
Fatih Ş.’nin inşaat malzemeleri satan dükkanına gerçekleştirilen silahlı saldırı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- 23.08.2022 - 17:48
- Güncelleme : 23.08.2022 - 18:15
Sinop’ta merkeze bağlı Ordu köyünde, saat 16.00 sıralarında, Fatih Ş.’nin inşaat malzemesi sattığı dükkanın önüne gelen hafif ticari araçtan peş peşe ateş açıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
12 mermi isabet etti
DHA’nın haberine göre; bölgede inceleme yapan ekipler, 12 merminin dükkana isabet ettiğini belirledi.
Sinop’ta, iş yerine silahlı saldırı anları kamerada
Olay anları kamerada
Öte yandan, olay anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.