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    Sinop’ta, iş yerine silahlı saldırı anları kamerada

    Fatih Ş.’nin inşaat malzemeleri satan dükkanına gerçekleştirilen silahlı saldırı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • 23.08.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 18:15
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    Sinop’ta, iş yerine silahlı saldırı anları kamerada

    Sinop’ta merkeze bağlı Ordu köyünde, saat 16.00 sıralarında, Fatih Ş.’nin inşaat malzemesi sattığı dükkanın önüne gelen hafif ticari araçtan peş peşe ateş açıldı.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    12 mermi isabet etti

    DHA’nın haberine göre; bölgede inceleme yapan ekipler, 12 merminin dükkana isabet ettiğini belirledi.

    Sinop’ta, iş yerine silahlı saldırı anları kamerada

    Olay anları kamerada

    Öte yandan, olay anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

    Sinop’ta, iş yerine silahlı saldırı anları kamerada #1

    Sinop’ta, iş yerine silahlı saldırı anları kamerada #2

    Sinop’ta, iş yerine silahlı saldırı anları kamerada #3

    Sinop’ta, iş yerine silahlı saldırı anları kamerada #4


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