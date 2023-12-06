İHA
Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Kurt köyü Büyükçakır Mahallesi'nde; Arif Özcan, Hamdi Özcan ve Ali Özcan’a ait ahşap bir evde yangın çıktı.
Kısa sürede rüzgarın şiddetiyle büyüyen alevler, iki katlı evi sarmaya başladı. Bölgeye, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye sevk edildi.
Ev, ambar, ahır küle döndü
Alevler aynı zamanda evin yanında bulunan 1 ahır ve 1 ambara da sıçradı. Soğutma işlemlerinin sona erdiği yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 ambar küle döndü.
Yangının elektrik kaynaklı çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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