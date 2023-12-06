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Sinop'ta korkutan yangın! 1 ev ve ahır küle döndü

Sinop'ta korkutan yangın! 1 ev ve ahır küle döndü Arif Özcan, Hamdi Özcan ve Ali Özcan’a ait ahşap bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ahır ve ambara sıçrayan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.