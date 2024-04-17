Sinop'ta seyyar satıcı boğazına bıçak dayayarak zabıtalara direndi Sinop Belediyesi'nin sahildeki tezgahların kaldırması sırasında bir seyyar satıcı bıçağı boğazına dayayarak zabıtalara direndi.

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İHA

Sinop Belediyesi zabıta ekipleri, Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün talimatıyla sahilde bulunan seyyar tezgahları kaldırdı.

Ömer A.'ya ait mısır ve çay tezgahı da zabıta ekipleri tarafından kaldırılmak istendi.

"Buradan benim cenazem çıkar"

Tezgahı kaldırılmak istenince elindeki bıçağı boğazına dayayan seyyar satıcı, "Buradan benim cenazem çıkar" diyerek bağırmaya başladı.

Yanına kimseyi yaklaştırmayan seyyar satıcı, polis ve zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı.

1 saat boyunca polis ve zabıta ekiplerine direnen Ömer A., daha sonra arkadaşlarının ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz'ün devreye girmesiyle eylemine son verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)