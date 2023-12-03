Sinop’ta silaj makinesine ayağını kaptıran şahıs hayatını kaybetti

İHA
Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Gümüşsuyu köyünde 61 yaşındaki Necdet Maden, çalıştırdığı silaj makinesine ayağını kaptırdı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri, yaralı adamı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kurtarılamadı
Necdet Maden, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Yaşanan kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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