Sinop'ta yaşanan sel nedeniyle yüzlerce araç zarar gördü

Yaşanan selde araçlar zarar görürken, hasarlı araçların bir kısmı park olarak kullanılan bir alana toplandı. Parkın son hali araba mezarlığını andırırken, araçlarda ise hasar tespiti yapılacak.

Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle can kaybı 82'ye ulaşırken, ev, iş yeri ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Selin en çok etkilediği yerlerden birisi olan Sinop'un Ayancık ilçesinde ise selin ardından bina bahçeleri ve yollar hurdaya dönen araçlarla doldu.

Yüzlerce aracın zarar gördüğü sel felaketinin ardından, araçlar kullanılmayan bir parka toplandı.

ARAÇLARDA HASAR TESPİTİ YAPILACAK

Sel sularıyla kullanılmaz hale gelen araçlar, hasar tespiti için bu alanda bekletiliyor.

Alanda çeşitli marka ve modellerden hasar görmüş araçlar yer alıyor.

Sahibinin 50 yıla yakın gözü gibi baktığı Anadol marka bir klasik otomobil ise hurdaya dönmüş halde burada bulunuyor.

KAMYONETİN ARKASINDA FASULYE ASMA VERDİ

Alanda motoru düşmüş, kaputu ezilmiş, içleri çamurla dolmuş araçların yanı sıra iç içe girmiş, tanınmaz hale gelmiş birçok araç yer alıyor.

Alan bu haliyle adeta bir araba mezarlığı görüntüsü veriyor.

Çamurla kaplanmış bir kamyonetin arkasında ise fasulyenin asma vermeye başlaması dikkati çekiyor.