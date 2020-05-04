Sıpayı köpeklere parçalatan şüpheli serbest kaldı

Ankara'da, annesinin yanında yavru sıpayı kangallara parçalatan ve köpek dövüşleri yaptırıp bu anları çekerek TikTok'ta paylaşan 24 yaşındaki Berat Kaya'nın serbest kalması, tepki topladı.

Korkunç görüntü dün sosyal medyaya düştü.

24 yaşında olduğu öğrenilen Berat Kaya adlı şüpheli, yavru bir eşeği hem de annesinin gözü önünde kangallara parçalattı.

Bu anları da TikTok hesabından paylaştı.

TIK ALMAK İÇİN YAPTI

Sıpa kurtarılamazken, sırf video çekmek ve tık sayısını artırmak için bu caniliği yapan Berat Kaya, hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

Kan donduran görüntülerin ardından Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği bir açıklama yaptı ve şüphelinin yakalanması için kolları sıvadı.

Video için köpekleri sıpanın üzerine saldı İZLE

GÖZALTINA ALINDI

Binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilen şüpheli, jandarma komutanlığına bağlı ekiplerin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Berat Kaya’nın, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenilirken, sosyal medya adeta ayağa kalktı. “Berat Kaya Tutuklansın” etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

"TUTACAĞINI TAHMİN ETMEDİK"

Öte yandan skandal görüntülerin ardından şüphelinin, "Yine rahat durmuyorlar. Tutacağını tahmin etmedik, zor yetiştik sıpaya. Lütfen boş yorum yapmayın." dediği öğrenildi.