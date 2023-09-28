Şirinevler'de doğalgaz patlaması: Ensonhaber ekibi olay yerinde İstanbul Şirinevler'de bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlama sonrası 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Ensonhaber ekibi olay yerindne son gelişmeleri aktardı.

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Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’ndeki bir binanın beşinci katında doğalgaz patlaması yaşandı.

Patlama sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır toplam 4 kişi de yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çalışma başlattı

Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken, belediye ve AFAD ekipleri de bina içerisinde çalışma başlattı.

Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar orada bulunan araçların üstüne düşerken, çevredeki bazı binaların camları da kırıldı.

Sokak üzerinde bulunan bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi.

Ensonhaber ekibi olay yerinde

Yaşanana patlamanın ardından Ensonhaber ekibi de olay yerindeydi. Muhabirimiz Tuğçenur Batan, son bilgileri aktardı.