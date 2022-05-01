Ucuza baklava almak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sıra girerek dükkan önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Şirinevler'de, arife günü piyasa fiyatının altında baklava satan dükkanın önünde, vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Bayramda ucuz baklava yiyebilmek için bekleyen vatandaşların sayıları sürekli artarken, iş yeri çalışanları yoğunluk nedeniyle müşterileri gruplar halinde içeri almak zorunda kaldı.

Kilosu 42 TL olan cevizli baklava kısa sürede tükenirken, fıstıklı baklava da kilosu 59 TL'den alıcı buldu.

“Biz cüzi bir kar oranıyla çalışan bir firmayız”

DHA’nın haberine göre, baklava firmasının İstanbul'daki şubesini işleten Adil İpekli, "Firmamız bir Şanlıurfa firmasıdır. Baklavalarımız Şanlıurfa'da kendimize özgün doğal ürünlerle hazırlanmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmaktadır. Şu an Şirinevler şubesindeyiz. Türkiye'de baklavanın en çok satıldığı noktadayız. İstanbul halkı bizi sevdi, sahip çıkıyor. Müşterilerimizin istediği şekilde kendilerine ürün takdim etmeye çalışıyoruz. Fiyatlarımız piyasaya göre gayet makul. Biz cüzi bir kar oranıyla çalışan bir firmayız. Bayram arifesi görüyorsunuz insanlar tatlı almak için bekliyorlar. Biz de elimizden geldiğince, müşterilere tatlıları yetiştirme derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

“Kuyruk arka caddede, ara sokağın içinden buraya kadar geldik”

Sabah saatlerinden itibaren sırada beklediğini söyleyen Süleyman Alpaydın "Sabah saat 09.30'dan beri bu kuyrukta bekliyorum. Kuyruk arka caddede, ara sokağın içinden buraya kadar geldik. İnsanların maddi durumu olmadığı için bu sıraya geçip bu kuyruğa katlanmak zorunda kalıyor. Fiyatlar cazip uygun. Şimdiden tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum." dedi.

Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu VİDEO



“Kavgalar bile çıktı burada”

Sırada bekleyen vatandaşlardan Salih Yıldız ise, "Yaklaşık saat 10.00'dan beri buradayım. Kalabalığın nedeni insanların birbirine anlayışsız olmasından kaynaklanıyor. Çalışanlar ellerinden geleni yapıyor, yönlendirmeye çalışıyor. Bizim insanlarımız duyarsız bu konuda. Üstelik kavgalar bile çıktı burada anlamsız yere sebepsiz yere. Ayrı bir lezzeti var, fiyatından ziyade lezzeti çok güzel. Diğer baklavalara nazaran çok çok iyi yani.” şeklinde konuştu.