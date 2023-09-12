Şırnak'da aşiret düğünü! 7 bin kişi katıldı, milyonlar havada uçuştu Beytüşşebap ilçesinde 2 gün süren düğüne yurt içi ve yurt dışından toplam 7 bin davetli katıldı. 3 milyon masraf yapılan düğünde gelin ve damada 1 kilo altın ve 5 milyon takı takıldı.

İHA Doğu bölgesindeki aşiret düğünleri, takı törenleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Gevdan aşiretine mensup Rıdvan Aşan ile Meryem Aşan için görkemli bir düğün töreni yapıldı. 5 milyon takı takıldı Konser havasında geçen 2 gün 2 gecelik düğüne yurt dışı ve yurt içinden 7 bin davetli katıldı. Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyonluk takı takıldı. 2 gün süren düğün için 3 milyon masraf Irak, Belçika gibi ülkelerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından belediye başkanları, aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları ve çok sayıda misafirler Kato Dağı eteklerinde şarkılar eşliğinde halaylar çekti. 2 gün süren düğün için 3 milyonluk masraf yapıldı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzur ve güvenin sağlandığı Beytüşşebap’ta düğünler, gece geç saatlere kadar yapılıyor. Rıdvan Aşan düğüne katılan herkese teşekkür ederek şu cümleleri aktardı; En mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan değerli büyüklerime çok teşekkür ederim. 2 gündür sürüyor. Bu güzel günü renklendiren herkese sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Organizatörden aldığımız bilgiye göre 7 bin kişi geldi. Çok sevindik. 113 koyun kesildi, 2 ton pirinç tüketildi... 2 gün süren 7 bin kişilik düğünde 113 koyun kesildi, 2 ton pirinç tüketildi. Düğüne gelen davetlilerin araçları ise alana sığamayınca cadde ve ara sokaklara park edildi. Otoparka dönen düğün alanında halayların halkası havadan görüntülendi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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