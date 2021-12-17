Şırnaklı baba direksiyon sallayarak 7 kızını üniversiteli yaptı

Uzun yol şoförlüğü yaparak 9 çocuğunu okutan baba Tahir Enç, 7 kızının üniversite okumasını sağladı. Enç, hayatı direksiyon başında geçerken eğitime verdiği önemle, çevresine örnek oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı köyünde yaşayan 60 yaşındaki 9 çocuk babası Tahir Enç, uzun yol şoförlüğü yaparak çocuklarının eğitimini destekledi.

Hayatının büyük kısmı yollarda direksiyon başında geçen, mesai kavramı olmaksızın sevdiklerinden uzakta uzun yol şoförlüğü yapan Enç, eğitime verdiği önemle 7 kızının üniversiteli olmasını sağladı.

7 kızından 2'si mezun oldukları Gülyazı İlk ve Ortaokulunda göreve geldi. Heybet Enç, okulda 3 yıldır müdürlük, kardeşi Hüsna Enç de 2 yıldır öğretmenlik yaparken, Nazan Enç Cizre ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni olarak görev aldı.

Enç'in diğer 4 kızı ise farklı üniversitelerde Türkçe öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, kamu yönetimi ve hemşirelik bölümünde eğitimlerine devam ederken, hayatını direksiyon başında geçiren Enç, çocuklarını okutarak çevresindekilere örnek oldu.

“MÜMKÜNSE HERKES ÇOCUKLARINI OKUTSUN”

Herkese, özellikle kız çocuklarını okutmaları tavsiyesinde bulunan Enç, çocuklarını şoförlük yaparak zor şartlarda okuttuğunu, memleketin kadın doktor, öğretmen, mühendis ve avukatlara ihtiyacı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Okumayan insanın bir hedefi olamaz. Mümkünse herkes çocuklarını okutsun. Onları okuttum ve belirli bir seviyeye getirdim. Onların geldikleri noktayı görünce gurur duyuyorum."





KARDEŞİ İLE AYNI OKULDA GÖREV YAPIYOR

Enç'in kızlarından Heybet Enç, Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra 1 yıl Uludere'deki Taşdelen Ortaokulunda görev yaptığını, 6 yıldır da mezun olduğu okulda görev yaptığını söyledi. Kardeşi ile 2 yıldır aynı okulda çalıştıklarını anlatan Enç, babalarının kendilerini zor şartlara rağmen okuttuğunu aktardı.

Enç, kardeşlerinin en büyüğü olarak üniversiteyi kazanıp onlara bu yolu açtığını, ardından 6 kardeşinin de üniversiteyi kazanarak ailelerini gururlandırdığını dile getirerek, müdürlük yaptığı köy okulunda kız kardeşi ile öğrencileri geleceğe hazırladıklarını kaydetti.

“TARİF EDİLEMEZ DUYGULAR BUNLAR”

"Öğrencilik döneminde ders dinlediğim sıralarda şimdi öğretmen olarak öğrencilere eğitim veriyoruz. Tarif edilmez duygular bunlar." diyen Enç, öğretmen olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

“DOKTOR, MÜHENDİS, AVUKAT NEDEN KÖYÜMÜZDEN OLMASIN”

Enç, "Doktor, mühendis, avukat neden köyümüzden olmasın. Bu eksiklikleri en iyi biz biliyoruz. Bunların kazanılması okuldan, eğitimden geçer. Bunun gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

“AİLEM BENİ VE KARDEŞLERİMİ OKUTMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ”

Ablası ile mezun oldukları okulda öğretmenlik yapan Hüsna Enç de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra 2 yıldır bu okulda görev yaptığını, hayali olan öğretmenliği kendi köyünde yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Enç, "Okuduğum dönemlerde kız çocukları fazla okutulmuyordu. Ailem beni ve kardeşlerimi okutmak için büyük çaba sarf etti. Bu konuda aileme minnet borçluyum. Kız çocuklarının okuması konusunda bazı algıları yıktık. Buradaki öğrencilere de örnek olabiliyorsam, ne mutlu." ifadelerini kullandı.

"BİZE ROL MODEL OLDULAR"

Heybet ve Hüsna Enç'in kız öğrencileri ise köylerinde yaşayan öğretmenlerinden eğitim almanın kendileri için büyük şans olduğunu belirterek, onlar gibi üniversite eğitimi alıp öğretmen olmak istediklerini dile getirdi.

Öğretmenlerinin kendilerine rol model olduğunu anlatan öğrenciler, "Umarım biz de öğretmen, doktor, mühendis olarak köyümüze hizmet edebiliriz." dedi.