Şırnak'ta 3 çocuk annesi, eşi tarafından öldürüldü
İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Nur Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Zeliha Kaptıkaçtı, yabancı uyruklu eşi H.Ö., tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 çocuğunun annesini hayattan kopardı

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kaptıkaçtı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya gönderildi.

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Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)