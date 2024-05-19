Şırnak'ta 3 çocuk annesi, eşi tarafından öldürüldü

İHA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Nur Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Zeliha Kaptıkaçtı, yabancı uyruklu eşi H.Ö., tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
3 çocuğunun annesini hayattan kopardı
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kaptıkaçtı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya gönderildi.
Aranıyor
Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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