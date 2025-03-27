Şırnak'ta 6 çocuk annesi eşini öldüren şüpheli saklandığı arazide yakalandı
İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında 65 yaşındaki eski köy muhtarı Abdulkerim Ergül, 6 çocuk annesi 49 yaşındaki eşi Nasibe Ergül’ü silahla vurarak öldürdü.

Görgü tanığı köy bakkalı M.Ş.D.’yi de öldürmeye çalışan fakat başarılı olamayınca Ergül, daha sonra olay yerinden kaçtı.

ARAZİDE YAKALANDI

Yaşanan olaydan sonra Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen jandarma ekipleri, katil zanlısı eski köy muhtarı Abdulkerim Ergül’ü Cizre’ye bağlı Kaya köyü ile İdil’e bağlı Özbek köyü arasındaki arazide saklanırken yakaladı.

TUTUKLANDI

Jandarma tarafından gözaltına alınan Abdulkerim Ergül, karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor