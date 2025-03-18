İHA
Şırnak'ta Köy Hizmetleri Polis Noktasında, Analiz Sistemleri Narkotik Ağı ile durumu şüpheli görülen araç durduruldu.
Yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 119 parça halinde toplam 86 kilo 600 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
AVUKATLAR MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler M.E., H.K. ve Ş.A.'nın, Mardin Barosuna kayıtlı avukat oldukları ortaya çıktı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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