Şırnak'tan acı haber geldi! Dicle Nehri'nde kaybolan Zelin'in cansız bedeni Suriye'de ortaya çıktı Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde 27 Kasım’da kaybolan Zelin Çalış’ın cansız bedeni Suriye'de Hane köyü civarında köylüler tarafından bulundu.

İHA

Şırnak Dicle Nehri'ne atlayan iki kardeş, ailelerini acı bir bekleyişe soktu...

Cizre ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki Bırca Belek Park kenarına gelen Zelin ile Zilan Çalış kardeşler, nehre atladı.

Kardeşlerin neden nehre atladığı henüz öğrenilemezken, durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı.

Akıntıya kapılıp suda kaybolan Zelal ise günlerdir aranıyordu.

Zelin'den acı haber geldi.

Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır ve Şırnak AFAD ekipleri ile Van AFAD ekibi ve kurbağa adamlardan oluşan dört ayrı ekip su altında, su yüzeyinde ve havadan drone desteği ile genç kızı bulmak çalışmalar yürütüldü.

Cansız bedeni Suriye'de bulundu

Dört ayrı ekibin dört ayrı botla Irak sınırına kadar 27 Kasım'dan bu yana sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp kızın cansız bedeni Suriye'de Hane köyü civarında köylüler tarafından bulundu.

Köylülerin haber vermesi ile birlikte AFAD ekipleri kızın cenazesini almak için Hane köyüne doğru yola çıkarken, 10 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları da sona erdi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)