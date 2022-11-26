Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.821
0.85%
BTXN Coin
5.75
-2.37%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Şırnak'ta, aşiret düğününde 300 bin TL değerinde altın takıldı

    Kerem Enc ile Çiğdem Oflu çiftinin 2 gün süren düğününe 5 bin davetli katıldı. Düğünde çifte, 500 bin TL ile 300 bin TL değerinde altın takıldı.
    • 26.11.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta, aşiret düğününde 300 bin TL değerinde altın takıldı

    Şırnak’ta, takılan takılar ve davetli katılımı ile adından sıkça söz ettiren aşiret düğünlerine bir yenisi daha eklendi.

    Uludere’nin Irak sınırı yakınındaki Gülyazı köyünde Kerem Enc ile Çiğdem Oflu çiftinin 2 gün süren düğünü ilçedeki protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dahil 5 bin davetli ağırladı.

    Halay zinciri, metrelerce uzadı

    DHA’nın haberine göre; sabahın erken saatlerinde başlayan düğünde yöresel giysili davetliler, akşama kadar Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde uzun halay zinciri oluşturdu.

    Metrelerce uzanan halay zinciri, havadan görüntülendi.

    Şırnak ta, aşiret düğününde 300 bin TL değerinde altın takıldı #1

    330 bin TL’lik altın takıldı

    350 kilo etli yemek dağıtılan düğünde, gelin ve damada 500 bin TL ve 300 bin TL değerinde altın takıldı.

    “Halay görüntüleri için gurur duyduk”

    Damadın ağabeyi iş insanı Mikail Enc, düğüne katılan davetlilere teşekkür ederek, "Metrelerce uzanan halay görüntüleri için gurur duyduk. Gelen tüm kanaat önderlerine, siyasi parti liderlerine ve katılımcılara teşekkür ederimç" dedi.

    Damat Kerem Enc ise çok heyecanlı olduğunu belirterek gelen herkese kendisi ve ailesi adına teşekkür ettiğini söyledi.

    Şırnak ta, aşiret düğününde 300 bin TL değerinde altın takıldı #2

    Şırnak ta, aşiret düğününde 300 bin TL değerinde altın takıldı #3

    Şırnak ta, aşiret düğününde 300 bin TL değerinde altın takıldı #4

    Şırnak ta, aşiret düğününde 300 bin TL değerinde altın takıldı #5

    Şırnak ta, aşiret düğününde 300 bin TL değerinde altın takıldı #6

    Şırnak ta, aşiret düğününde 300 bin TL değerinde altın takıldı #7


    ÖSYM sınav tarihi duyurusunu kaldırdı
    Gündem

    ÖSYM sınav tarihi duyurusunu kaldırdı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    İstiklal Caddesi'nde sokak müziği yasaklandı mı? YENİ KURALLAR!
    Yaşam

    İstiklal Caddesi'nde sokak müziği yasaklandı mı? YENİ KURALLAR!

    Görüş Bildir