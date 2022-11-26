Şırnak'ta, aşiret düğününde 300 bin TL değerinde altın takıldı

Kerem Enc ile Çiğdem Oflu çiftinin 2 gün süren düğününe 5 bin davetli katıldı. Düğünde çifte, 500 bin TL ile 300 bin TL değerinde altın takıldı.

Şırnak’ta, takılan takılar ve davetli katılımı ile adından sıkça söz ettiren aşiret düğünlerine bir yenisi daha eklendi.

Uludere’nin Irak sınırı yakınındaki Gülyazı köyünde Kerem Enc ile Çiğdem Oflu çiftinin 2 gün süren düğünü ilçedeki protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dahil 5 bin davetli ağırladı.

Halay zinciri, metrelerce uzadı

DHA’nın haberine göre; sabahın erken saatlerinde başlayan düğünde yöresel giysili davetliler, akşama kadar Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde uzun halay zinciri oluşturdu.

Metrelerce uzanan halay zinciri, havadan görüntülendi.

330 bin TL’lik altın takıldı

350 kilo etli yemek dağıtılan düğünde, gelin ve damada 500 bin TL ve 300 bin TL değerinde altın takıldı.

“Halay görüntüleri için gurur duyduk”

Damadın ağabeyi iş insanı Mikail Enc, düğüne katılan davetlilere teşekkür ederek, "Metrelerce uzanan halay görüntüleri için gurur duyduk. Gelen tüm kanaat önderlerine, siyasi parti liderlerine ve katılımcılara teşekkür ederimç" dedi.

Damat Kerem Enc ise çok heyecanlı olduğunu belirterek gelen herkese kendisi ve ailesi adına teşekkür ettiğini söyledi.