Şırnak'ta bir kişi domuz avında yanlışlıkla arkadaşını öldürdü

DHA
Domuz avında kan aktı..
Akşam saatlerinde Şırnak'ın Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde meydana gelen olayda, domuz avına giden iki arkadaştan R.D., domuz zannettiği Osman Pusat’a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Arkadaşı ise gözaltında
Pusat’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, R.D. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)