Şırnak'ta bir kişi domuz avında yanlışlıkla arkadaşını öldürdü Şırnak'ta domuz avına çıkan R.D., arkadaşı Osman Pusat’ı kazara av tüfeğiyle vurdu. Hastaneye kaldırılan Pusat hayatını kaybederken, R.D. gözaltına alındı.

DHA

Domuz avında kan aktı..

Akşam saatlerinde Şırnak'ın Toptepe köyü Cevizdüzü mevkisinde meydana gelen olayda, domuz avına giden iki arkadaştan R.D., domuz zannettiği Osman Pusat’a av tüfeğiyle ateş ederek ağır yaraladı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İlk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pusat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arkadaşı ise gözaltında

Pusat’ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, R.D. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)