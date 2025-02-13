Şırnak'ta çarptığı avukatı ağır yaralayan polis, şizofren olduğunu iddia etti

DHA

Şırnak'da 2 yıldır süren trafik kazası davasında nihai karar açıklandı.

Kentte polis memuru olarak görev yapan S.E, 10 Nisan 2022'de aracıyla kontrolsüzce geri manevra yaptı.

Bu sırada bozulan aracının yanında duran Avukat Serkan Karakaş, S.E.'nin aracının altında kaldı.

KENDİSİNİ AĞIR YARALAYAN POLİSE DAVA AÇTI

Ağır yaralanan Serkan Karakaş hastaneye kaldırılırken, polis amiri S.E. gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası S.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

S.E. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Mala zarar verme' suçlarından dava açıldı.

KARAR ÇIKTI

Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün görüldü.

Duruşmaya; Serkan Karakaş, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayram, Batman, Mardin ve Diyarbakır barolarından çok sayıda avukat katıldı.

Sanık polis amiri S.E. de SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

ŞİZOFREN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Sanık S.E., savunmasında, şizofren olduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Mağdur Avukat Serkan Karakaş ise sanığın canavarca hisle olayı gerçekleştirdiğini ve Adli Tıp Kurumu raporuyla şizofreni iddiasının çürütüldüğünü belirterek, tutuklanmasını talep etti.

13 YIL 4 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık polis amiri S.E.'ye 'Canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ancak suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle heyet, 6'da 1 oranında indirim uygulayarak cezayı 13 yıl 4 ay hapis cezasına düşürdü.

"BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAYAN BİR KARAR OLDU"

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına da karar verdi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan TBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayram, mahkeme kararının hukuka uygun olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık için 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mütalaa verdi ve mahkeme de bunu kabul ederek kararını açıkladı. Sanığın aldığı ceza beklentilerimizi karşılayan bir karar oldu. Bu süreçte dayanışma içinde olan barolarımıza teşekkür ederiz." dedi.