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    Şırnak'ta düğünde seçim gibi takı töreni: Oy kullanır gibi zarf attılar

    Şerefan Aşireti'ne mensup İsmail Odabaş ile Eylem Ölmez'in düğün töreninde, seçimlerde kullanılan sandıklardan biri takı sandığı olarak kullanıldı. Davetliler, oy atar gibi para zarfı attı.
    • 05.09.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 15:05
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    Şırnak'ta düğünde seçim gibi takı töreni: Oy kullanır gibi zarf attılar

    Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Ali Çavuş Mahallesi'nde, Şerefan Aşireti'ne mensup İsmail Olaş ile Eylem Ölmez’in 2 gün 2 gece süren düğününde, geleneksel olduğu söylenen takı töreni ilgi topladı.

    Seçimlerde kullanılan sandıklardan biri, düğüne getirildi. Takı vermek isteyenlere kalem ve zarf verildi.

    Damat ve geline hayırlı olsun direklerinde bulunan davetliler, sıraya girip seçimde oy kullanır gibi takı zarflarını sandığa attı.

    Zarflar oy sayar gibi sayıldı

    Düğün bitene kadar damat ve sağdıç sandık başından ayrılmadı. Gün boyu süren takı töreni bittikten sonra, açılan sandıktaki zarflar oy sayar gibi sayıldı.

    Şırnak ta düğünde seçim gibi takı töreni: Oy kullanır gibi zarf attılar #1

    Takı sandığından 320 bin TL çıktı

    Toplanan para ve takılar damadın babasına teslim edildi. Olaş ailesinin düğününde, takı sandığından 320 bin Türk Lirası çıktı.

    Şırnak'ta düğünde seçim gibi takı töreni: Oy kullanır gibi zarf attılar VİDEO

    “Geleneği yaşatıyoruz”

    Davetlilerden Rahmi Cin, “Düğün bittikten sonra paralar sayılır damada verilir. İsim ve soy isimler zarflara yazılıyor. Aile kim geldi, kim gelmedi öğrensin diye böyle bir geleneği yaşatıyoruz. Kimse rencide olmasın diye böyle yapıyoruz. Düğünlerde ortalama takılan takı 200 ile 500 bin lira arasında değişiyor." dedi.

    Şırnak ta düğünde seçim gibi takı töreni: Oy kullanır gibi zarf attılar #2

    Şırnak ta düğünde seçim gibi takı töreni: Oy kullanır gibi zarf attılar #3

    Şırnak ta düğünde seçim gibi takı töreni: Oy kullanır gibi zarf attılar #4

    Şırnak ta düğünde seçim gibi takı töreni: Oy kullanır gibi zarf attılar #5

    Şırnak ta düğünde seçim gibi takı töreni: Oy kullanır gibi zarf attılar #6


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