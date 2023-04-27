Şırnak’ta 'hırsız' diye teslim ettikleri şüpheli, terörist çıktı “Hırsız” diye yakalayıp, jandarmaya teslim ettikleri kişinin gri kategoride aranan PKK’lı terörist Selim Adıyaman olduğu ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada terör örgütü destekçisi sayfaların hedef gösterdiği köylüler, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA Tarihler 26 Mart’ı gösteriyordu… Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Yavşan köyü sakinleri, evde gördükleri şüpheli bir kişiyi yakaladı. Köylüler, o kişiyi ‘hırsız’ sanıp, jandarmaya teslim etti. 'Hırsız' değil, 'terörist' çıktı Gözaltına alınıp karakola götürülen kişinin GBT’sine bakıldı. Şüphelinin İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunan ‘Harun Elbak’ kod adlı Selim Adıyaman olduğu belirlendi. Teröristin köylülerce yakalanma anı da sosyal medyada paylaşıldı. Yakalayan kişiler, hedef gösterildi Selim Adıyaman adlı terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada terör örgütü PKK destekçisi sayfalarda, görüntülerdeki kişilerin güvenlik korucusu oldukları belirtilerek kimlikleri deşifre edildi ve hedef gösterildi. Araçlarından indirip taradılar Görüntülerdeki Mehmet Atatekin, E.E. ve A.E., 2 gün önce gece saatlerinde araçlarından indirilerek uzun namlulu silahlarla tarandı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i de ağır yaralandı İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Atatekin, kurtarılamadı. E.E. tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.E.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Mehmet Atatekin’in cenazesi, toprağa verildi. 8 şüpheli gözaltına alındı Saldırının ardından jandarma özel harekat timleri, bölgede hava destekli operasyon başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Köyde güvenlik korucusu yoktu E.E.’nin de jandarma tarafından sorguya alındığı belirtildi. Hedef gösterilen kişilerin güvenlik korucusu olmadığı ve Yavşan köyünde güvenlik korucusu bulunmadığı bildirildi.