Şırnak'ta iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 1'i hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Şırnak’ın Cizre ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda İbrahim Özkan, M.Ö. ve K.Ö. yaralandı. Mahalleden silah ve çığlık sesleri yükselince mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Özkan doktorların yaptığı bütün müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.