İHA
Şırnak'ta çarpışan iki minibüs sonrası ortalık savaş alanına döndü...
M.N.Ş. idaresindeki 21 VE 904 plakalı ile M.O. yönetimindeki 34 DR 3430 plakalı yolcu minibüsleri Kumçatı beldesi Bestasor mevkisinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.
18 kişi yaralandı
Kazanın sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve kolluk kuvveti sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış