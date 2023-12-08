Şırnak'ta iki minibüs çarpıştı! 18 yaralı İki minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralanırken, araçlar ise hurdaya döndü. Araçların geldiği son durum, kazayı gözler önüne serdi.

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İHA

Şırnak'ta çarpışan iki minibüs sonrası ortalık savaş alanına döndü...

M.N.Ş. idaresindeki 21 VE 904 plakalı ile M.O. yönetimindeki 34 DR 3430 plakalı yolcu minibüsleri Kumçatı beldesi Bestasor mevkisinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çarpıştı.

18 kişi yaralandı

Kazanın sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)