Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 67 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Çok sayıda yasa dışı ve kaçak madde ele geçirildi

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda; 4,97 gram metamfetamin, 20,14 gram eroin, 6 bin 181 adet sigara, 95 adet puro, 1 kilogram tütün, 74kilogram çay, 19 paket elektronik sigara tütünü,10 adet cep telefonu, 15 adet cep telefonu aksesuarı, 11 adet elektronik emtia ve 2 litre kaçak alkol ele geçirildi.

67 şüpheliye gözaltı

İHA'nın aktardığına göre yapılan operasyonlarda 42’si kaçakçılık, 17’si asayiş, 4 şüpheli sahtecilik suçundan ve 4 şüpheli terör suçundan toplam 67 şüpheli gözaltına alındı.