AA
Polis memuru Metin Ak…
51 yaşındaydı, ölüm onu görevi başındayken yakaladı.
3 çocuk babasıydı
Şırnak’ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 3 çocuk babası Metin Ak, kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Ak için Silopi Polisevi'nde tören yapıldı.
Cenazesi, Konya'ya gönderildi
Törende; Vali Vekili Ali Erdoğan, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Alay Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe protokolü ve mesai arkadaşları hazır bulundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Ak'ın cenazesi, defnedilmek üzere Konya'ya gönderildi.