İHA
Yoğun kar yağışları, ulaşımda ciddi aksamalara yol açabiliyor, ancak karla mücadele ekiplerinin hızlı müdahalesi, bölge halkının günlük hayatını sürdürmesini sağlıyor.
Şırnak’ta etkili olan kar yağışı sonrası yüksek rakımlı yerleşim yerlerini ulaşıma kapattı.
Kara yolları ve özel idare ekipleri kent genelinde kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.
Beytüşşebap ilçesindeki 3 grup köy yolu ve Uludere ilçesindeki Dağdibi köyü yolu ulaşıma açıldı.
KARLA MÜCADELE NÖBETİ
Ekiplerin Türkiye genelinde karla mücadele nöbeti devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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