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Şırnak'ta karla mücadele! Köy yolları tekrar kullanıma açıldı

Şırnak'ta karla mücadele! Köy yolları tekrar kullanıma açıldı Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, köy yollarının kapanmasına neden olmuştu, ancak ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde yollar yeniden açıldı.