Şırnak’tan Cizre istikametine gitmekte olan B.İ. idaresindeki hafif ticari araç, yağmurun etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Yardıma koşan çevredeki vatandaşlar sürücü ve araç içerisinde bulunan V.A.’yı çıkarmaya çalıştı.
Bu sırada aynı istikametten gelen B.Ö. yönetimindeki transit tipi kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile vatandaşların bulunduğu bölgeye doğru sürüklenmeye başladı.
Can pazarı yaşandı
Vatandaşlar durumu fark edip, saniye farkı ile kaçarak ezilmekten kurtuldu.
112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri geldi.
Yaralanan B.İ. ve V.A. Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, transit tipi kamyonet içerisinde bulunanlara sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.